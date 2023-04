Fa impressione il Napoli sul gol di Saelemaekers

(Di lunedì 3 aprile 2023) La partita di ieri bisognerebbe farla vedere a quelli che pensano che gli allenatori servano a poco e che si vince solo con la qualità dei giocatori. Sì, sì, certo. Ed infatti, a volte basta mettere un Diaz qualsiasi, in fase di possesso, a puntare un Rui qualsiasi, cioè basta organizzare la partita con l’espressa direttiva di andare a mettere all’uno contro uno il primo contro il secondo, per esempio, per aprirti la strada alla vittoria. Così come, per esempio, basta sapere che in fase di transizione negativa ildifende a due, che lanciato nello spazio Leao deve vedersela con Rrahamani (i due hanno la stessa differenza di passo che c’è tra un giocatore di 16 anni ed uno di 11) e che, quindi, è sufficiente andare a fare densità difensiva per recuperare palla nella zona opposta e poi con cambi di gioco mettere, appunto, all’uno contro uno lo stesso Leao contro lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloveners : @LuigiTrunce @1926_cri Il Milan, squadra immensa e prestigiosa, ha fatto una gran partita. Ma il Napoli ha fatto da… - danielpircher : @dorinileonardo bah, ho una vaga impressione che senza i casini della superlega oggi in Italia si starebbe parlando… - JJRUSSIAN66 : @la_iovieno @pinellus @marcellocorbo Scrivono 'Napoli siamo noi' ma il senso è 'a Napoli comandiamo noi'. L'impress… - FrancesMRomano : In tutti i gol del Milan, i giocatori del Napoli sono poco reattivo o fanno la scelta sbagliata, o entrambi. Lo ste… - Dino19484080 : @Erfaina1988 D'accordo su tutto! Aggiungo una mia impressione: i giocatori del Napoli stasera hanno vinto zero ZERO… -

Si torna poi in Italia, prima a Roma, dove conosciamo meglio la comunità ebraica , poi a, ... ma essenziale per capire quanto questa pratica terribile che a noi oggi fa tantaabbia ...Nel, mi ha comunque stupito Kvaratskhelia: pur non avendo inciso perché raddoppiato sempre ... era evidente quanto rimanga un giocatore fuori dall'ordinario: dà sempre l'di poter ...Dall'altra ilche invece dà l'di essre una formazione di calciatori che si sono conosciuti per la prima volta oggi. Corrono come se stessero sulle uova e giocano per non svegliare ...

Il Napoli sciopera come i suoi tifosi. Il Milan no e dilaga 4-0 ... IlNapolista

Un giovane camorrista uccide in mezzo alla gente un 18enne perché gli hanno pestato un piede, altri due criminali gambizzano un cittadino reo di non aver voluto consegnare un motorino: a Napoli è una ...Bene ma non benissimo Rapuano, anche se alla fine la partita è risultata estremamente facile, con il risultato deciso e poche discussioni. Però l’arbitro - anche agente di polizia municipale a Rimini, ...