F1 Mondiale 2023, classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Australia (Di lunedì 3 aprile 2023) Le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il GP d’Australia 2023 di F1, terzo appuntamento stagionale con il Mondiale. Max Verstappen trionfa sul tracciato dell’Albert Park e si conferma leader della graduatoria. Punti importanti per Hamilton e Alonso, mentre Perez (che partiva dalla pit lane) limita i danni grazie a un buon sesto posto. Altro zero per Leclerc, mentre va fuori dai punti anche Sainz, penalizzato di cinque secondi. Di seguito ecco le nuove classifiche, piloti e costruttori, aggiornate dopo la gara di Melbourne con i punti esatti per ciascun protagonista e per le scuderie. RISULTATI E ORDINE DI ARRIVO GP Australia LE ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Leil GP d’di F1, terzo appuntamento stagionale con il. Max Verstappen trionfa sul tracciato dell’Albert Park e si conferma leader della graduatoria. Punti importanti per Hamilton e Alonso, mentre Perez (che partiva dalla pit lane) limita i danni grazie a un buon sesto posto. Altro zero per Leclerc, mentre va fuori dai punti anche Sainz, penalizzato di cinque secondi. Di seguito ecco le nuovela gara di Melbourne con i punti esatti per ciascun protagonista e per le scuderie. RISULTATI E ORDINE DI ARRIVO GPLE ...

