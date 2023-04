F1 | la Ferrari punta sugli sviluppi verso Baku Ma copiare la Red Bull è la strada giusta?

(Di lunedì 3 aprile 2023) Laprepara armi e bagagli e saluta l’Australia. La direzione non sarà immediatamenteil prossimo apmento del Mondiale di Formula Uno 2023, che sarà l’Azerbaijan, ma il team di Maranello avrà a disposizione tre settimane di tempo per prepararsi nel migliore dei modi alla tappa die, soprattutto, per lavorare in maniera importante in fabbrica. Inutile fare finta di niente, la scuderia del Cavallino Rampante chiude la primissima fase del campionato, quella extra-europea, con le ossa rotte. Nel breve volgere di tre weekend tutti i sogni si sono sgretolati in maniera fragorosa, passando dall’illusione al morale sotto i tacchi. I sogni e le speranze pre-Bahrain, si sono trasformati in una sorta di “buco nero” post-Melbourne. Le distanze in classifica generale sono già siderali. Nella graduatoria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaZucchetti98 : RT @Mterryf1: Come spesso accade si inizia a colpire il pilota di punta per coprire i problemi della squadra Come con Alonso, come con Vett… - Pierre8244309 : RT @Mterryf1: Come spesso accade si inizia a colpire il pilota di punta per coprire i problemi della squadra Come con Alonso, come con Vett… - Mterryf1 : Come spesso accade si inizia a colpire il pilota di punta per coprire i problemi della squadra Come con Alonso, com… - laltraellie : Deve esserci qualcosa che mi sfugge e che porta i giornalai italiani a voler affossare i piloti di punta della Ferrari - frecciavallone : @repubblica Nom è la prima uscita del genere che fa, mi sa che la Ferrari punta a una poltrona -

... il pilota romano Fabio Baronea conquistare un nuovo record del mondo in Grecia. Il 25 aprile Barone, sullaF8 Tributo, tenterà di percorrere la strada panoramica che porta ai Santuari ......Fondazione per la Cultura Giuseppe Costa " non soltanto perché è uno degli appuntamenti di...] Cultura e Spettacoli Genova In Primo Piano Genova, in migliaia in Piazza Dea cantare le ......Urus e laPurosangue , ma in confronto l'Urus sembra una Dacia. Non è neanche la prima volta che Lapo parla di Lamborghini su Twitter, tant'è che qualche giorno aveva preso dila foto ...

F1, GP Australia 2023. Tutti a caccia di Red Bull, Ferrari punta sul giro secco OA Sport

Max Verstappen ha vinto una corsa incredibile, con ben tre partenze e un giro finale dietro safety-car per dare la bandiera a scacchi. Ci sarà da discutere non poco, perché al terzo ...Roma, (askanews) – Dopo la Tranfagarasan in Romania, la Tianmen Mountain in Cina, la Valle del Dades in Marocco e la sfida per battere Google maps da Roma a Capo Nord, il pilota romano Fabio Barone pu ...