F1, investigazione FIA per l’invasione di pista nel finale del GP d’Australia. Uno spettatore ferito dai detriti della Haas (Di lunedì 3 aprile 2023) Sta facendo e farà tanto discutere la parte conclusiva del Gran Premio d’Australia 2023, terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno, caratterizzato da tanti episodi controversi che hanno coinvolto più o meno direttamente anche il comitato organizzatore dell’evento ad Albert Park. Andrew Westacott, amministratore delegato dell’Australian Grand Prix Corporation, ne ha parlato con i media lunedì mattina in quel di Melbourne. Uno dei problemi di sicurezza emersi è stato un tifoso colpito dai detriti in fibra di carbonio provenienti dalla Haas di Kevin Magnussen dopo l’impatto con le barriere all’esterno di curva 2: “Per una coincidenza c’era uno dei nostri ingegneri che ha visto l’accaduto e, stando alle testimonianze, sembra che i detriti in fibra di carbonio del mozzo della ruota abbiano ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Sta facendo e farà tanto discutere la parte conclusiva del Gran Premio2023, terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno, caratterizzato da tanti episodi controversi che hanno coinvolto più o meno direttamente anche il comitato organizzatore dell’evento ad Albert Park. Andrew Westacott, amministratore delegato dell’Australian Grand Prix Corporation, ne ha parlato con i media lunedì mattina in quel di Melbourne. Uno dei problemi di sicurezza emersi è stato un tifoso colpito daiin fibra di carbonio provenienti dalladi Kevin Magnussen dopo l’impatto con le barriere all’esterno di curva 2: “Per una coincidenza c’era uno dei nostri ingegneri che ha visto l’accaduto e, stando alle testimonianze, sembra che iin fibra di carbonio del mozzoruota abbiano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : F1, investigazione FIA per l’invasione di pista nel finale del GP d’Australia. Uno spettatore ferito dai detriti de… - LelyRic3 : Sono in pensiero. Non mi è ancora arrivata una lettera di investigazione dalla @fia ?? #fia #f1 #AusGP - TheRistretto : RT @viadiqua1: *Perez da ultimo arriva quinto (=REDBULL DI NUOVO FAVORITA) *Sainz da terzo a dodicesimo (FERRARI DI NUOVO PENALIZZATA) *Gas… - Boncia_3 : RT @F1ingenerale_: La FIA non ha ancora segnalato un'investigazione ai danni di Verstappen per una posizione non corretta in occasione dell… - sportli26181512 : F1, nessuna penalità per Gasly dopo l'incidente tra le Alpine a Melbourne: ci sarà a Baku: Nessuna sanzione per Gas… -