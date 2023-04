F1, i promossi e bocciati del GP d’Australia: Verstappen domina, Leclerc e Gasly dietro la lavagna, FIA non ci siamo (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, è andato ufficialmente in archivio e ha lasciato spunti di interesse davvero a pioggia. Da un lato c’è un Max Verstappen che prosegue nel suo cammino inesorabile, mentre alle sue spalle sta succedendo di tutto, anche ai piani alti. Andiamo, quindi, a dividere promossi e bocciati della gara dell’Albert Park di Melbourne. I promossi Max Verstappen (Red Bull): ennesima prova impressionante del campione del mondo, prontissimo al tris iridato. Ieri a Melbourne vince nonostante bandiere rosse, Safety Car e insidie varie. Vince con la calma dei forti. Sbaglia in partenza, poi si riprende la vetta e la gestisce senza forzare. Aumenta il margine a una distanza di sicurezza e non spinge minimamente. La sensazione è ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Gran Premio, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, è andato ufficialmente in archivio e ha lasciato spunti di interesse davvero a pioggia. Da un lato c’è un Maxche prosegue nel suo cammino inesorabile, mentre alle sue spalle sta succedendo di tutto, anche ai piani alti. Andiamo, quindi, a divideredella gara dell’Albert Park di Melbourne. IMax(Red Bull): ennesima prova impressionante del campione del mondo, prontissimo al tris iridato. Ieri a Melbourne vince nonostante bandiere rosse, Safety Car e insidie varie. Vince con la calma dei forti. Sbaglia in partenza, poi si riprende la vetta e la gestisce senza forzare. Aumenta il margine a una distanza di sicurezza e non spinge minimamente. La sensazione è ...

