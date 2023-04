F1 | Gp Australia Invasione anticipata di pista | aperta un' inchiesta

(Di lunedì 3 aprile 2023) La Fia chiama in causa gli organizzatori, che si difendono accusando gli spettatori MELBOURNE () - Il Gran Premio d'si è concluso ieri a Melbourne con la vittoria di Max Verstappen, ...

... che si difendono accusando gli spettatori MELBOURNE () - Il Gran Premio d'si è concluso ieri a Melbourne con la vittoria di Max Verstappen, ma a lasciare strascichi è l'...Gli organizzatori del Gran Premio d'di Formula 1 svoltosi ieri a Melbourne hanno annunciato che sarà condotta un'indagine riguardante l'di pista da parte di un consistente numero di spettatori prima che la gara fosse ...Melbourne: sicurezza da rivedere Il Gran Premio d'continua a far discutere non solo per quanto accaduto a livello sportivo, con il caos ... infatti, si è assistito a una preoccupante...

Gli organizzatori del Gran Premio d'Australia di Formula 1 svoltosi ieri a Melbourne hanno annunciato che sarà condotta un'indagine riguardante l'invasione di pista da parte di un consistente numero d ...Westacott ha parlato con i media lunedì mattina a Melbourne dopo la sua ultima gara alla guida dell'ente promotore del GP d'Australia. Non sorprende che i due argomenti principali siano stati i due pr ...