F1 | Chris Horner d’accordo con la ripartenza dopo bandiera rossa | “Si può capire la logica”

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 aprile 2023), team manager della Red Bull, è andato controcorrentela gara di ieri in Australia: tante le polemiche nel GP di Melbourne per laesposta negli ultimi tre giri, con lada fermi, il britannico invece si trovacon la decisione. Le sue parole: “È sempre molto frustrante quando si prende unae si riparte a tre giri dalla fine. Quando sei il leader, da quel momento puoi solo perdere. Però si puòladi voler finire in condizioni di gara invece di stare dietro alla Safety Car per tre giri“. Aggiunge: “Forse sono riusciti a liberare il circuito e a ripartire, non lo so. Come in tutte queste cose, c’è sempre qualcosa da imparare: ...