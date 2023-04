F1, Casey Stoner attacca: “FIA imbarazzante, danno priorità all’intrattenimento che allo sport” (Di lunedì 3 aprile 2023) Una gestione che fa discutere. Tante polemiche ci sono state nel corso del GP d’Australia di F1, terzo round del Mondiale 2023 di F1, visti le continue sospensioni e l’uso che si è fatto della bandiera rossa, facendo storcere il naso a piloti e a team. In ben tre circostanze, infatti, la Direzione Gara ha deciso di intervenire e stabilire la classifica finale della gara è stato assai complicato. Alle fine della fiera si è assistito a tutta una serie di incidenti, che hanno coinvolto nell’ultima interruzione Carlos Sainz, Fernando Alonso, Logans Sargeant, Nyck De Vries, senza contare gli errori in frenata di Sergio Perez e di Lance Stroll. Un vero disastro che ha portato al termine della gara dietro alla Safery Car, con la classifica relativa alla neutralizzazione che aveva preceduto il grande caos descritto. Tuttavia, ci sono stati dei piloti penalizzati: Sainz con 5? per aver urtato ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Una gestione che fa discutere. Tante polemiche ci sono state nel corso del GP d’Australia di F1, terzo round del Mondiale 2023 di F1, visti le continue sospensioni e l’uso che si è fatto della bandiera rossa, facendo storcere il naso a piloti e a team. In ben tre circostanze, infatti, la Direzione Gara ha deciso di intervenire e stabilire la classifica finale della gara è stato assai complicato. Alle fine della fiera si è assistito a tutta una serie di incidenti, che hanno coinvolto nell’ultima interruzione Carlos Sainz, Fernando Alonso, Logans Sargeant, Nyck De Vries, senza contare gli errori in frenata di Sergio Perez e di Lance Stroll. Un vero disastro che ha portato al termine della gara dietro alla Safery Car, con la classifica relativa alla neutralizzazione che aveva preceduto il grande caos descritto. Tuttavia, ci sono stati dei piloti penalizzati: Sainz con 5? per aver urtato ...

