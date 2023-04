EY “bandita” per due anni dalla Germania dopo la “violazione dei doveri professionali” nella bancarotta Wirecard (Di lunedì 3 aprile 2023) EY (Ernst & Young), uno dei quattro oligopolisti globali della revisione contabile e della consulenza, non potrà stipulare nuovi contratti in Germania con società di “interesse pubblico” per i prossimi due anni. Dovrà inoltre pagare una multa di 500mila euro. La decisione è stata presa dall’Apas, l’autorità tedesca di controllo del settore, in conseguenza del caso Wirecard, il colosso del i servizi finanziari, fallita nel 2020. EY è stata il revisore dei conti della società nel 2016, 2017, 2018, tre esercizi in cui erano state contabilizzate risorse per quadi 2 miliardi di euro che in realtà non esistevano. Secondo l’autorità tedesca EY ha quindi violato i suoi doveri professionali quando ha operato la revisione dei relativi bilanci. Lo scandalo ha già indotto colossi tedeschi come Commerzbank, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) EY (Ernst & Young), uno dei quattro oligopolisti globali della revisione contabile e della consulenza, non potrà stipulare nuovi contratti incon società di “interesse pubblico” per i prossimi due. Dovrà inoltre pagare una multa di 500mila euro. La decisione è stata presa dall’Apas, l’autorità tedesca di controllo del settore, in conseguenza del caso, il colosso del i servizi finanziari, fallita nel 2020. EY è stata il revisore dei conti della società nel 2016, 2017, 2018, tre esercizi in cui erano state contabilizzate risorse per quadi 2 miliardi di euro che in realtà non esistevano. Secondo l’autorità tedesca EY ha quindi violato i suoiquando ha operato la revisione dei relativi bilanci. Lo scandalo ha già indotto colossi tedeschi come Commerzbank, ...

