Ewan McGregor e Moto Guzzi ancora insieme (Di lunedì 3 aprile 2023) MANDELLO DEL LARIO (ITALPRESS) – Il video della campagna V100 Mandello ha come protagonista un vero amante delle Moto Guzzi: Ewan McGregor mette tutto il suo carisma e la sua autenticità di Motociclista nel raccontare il rapporto di passione che lo lega a Moto Guzzi. Il video, girato in varie località della California per la regia di Duncan Winecoff, è una vera dichiarazione d’amore per Moto Guzzi, grazie a una narrazione che rivela la natura profonda del legame tra uomo e Motocicletta. E’ una produzione dal forte sapore autobiografico, che racconta il viaggio come metafora della vita. In costante bilico tra passato e presente, l’essere umano costruisce la propria identità in relazione a oggetti e ricordi, che ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 aprile 2023) MANDELLO DEL LARIO (ITALPRESS) – Il video della campagna V100 Mandello ha come protagonista un vero amante dellemette tutto il suo carisma e la sua autenticità diciclista nel raccontare il rapporto di passione che lo lega a. Il video, girato in varie località della California per la regia di Duncan Winecoff, è una vera dichiarazione d’amore per, grazie a una narrazione che rivela la natura profonda del legame tra uomo ecicletta. E’ una produzione dal forte sapore autobiografico, che racconta il viaggio come metafora della vita. In costante bilico tra passato e presente, l’essere umano costruisce la propria identità in relazione a oggetti e ricordi, che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gponedotcom : 'On ho the next journey' è una vera opera cinematografica, durata in 35mm, sulle strade della California con una fo… - aetnensis : ci tengo a precisare nn è ewan mcgregor è proprio obi wan kenobi - casertafocus : MOTO GUZZI - Ewan McGregor e la casa di Mandello ancora insieme, un legame che dura da oltre un decennio. Il nuovo… - Louna38680859 : RT @Dida_ti: Due corpi, uno di fronte all’altro, sono a volte due onde e la notte è oceano. ..a volte due pietre e la notte deserto. Du… - MMMar_disign : RT @Dida_ti: Due corpi, uno di fronte all’altro, sono a volte due onde e la notte è oceano. ..a volte due pietre e la notte deserto. Du… -