Evident viene acquisita da Bain Capital | una partnership per accelerare la futura crescita e innovazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 aprile 2023) TOKYO, April 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE)Corporation (“”) ha annunciato oggi di essere statada parte della società di private equityPrivate Equity ("") dalla Olympus Corporation ("Olympus") in base all'accordo definitivo firmato il 29 agosto 2022.è stata costituita di recente, il 1° aprile 2022, come filiale interamente controllata da Olympus e comprende le precedenti attività di Scientific Solutions condotte da Olympus. Con sede centrale a Tokyo, in Giappone,opera in 24 Paesi de mondo con oltre 4.300 dipendenti. Sostenuta daraggiungerà un livello superiore di agilità e un processo decisionale ...