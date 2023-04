Everton-Tottenham, Kane si accascia a terra simulando un colpo al volto: avversario espulso (VIDEO) (Di lunedì 3 aprile 2023) Clamoroso quanto accaduto in Everton-Tottenham, dove Harry Kane ha messo in piedi una furbissima – e antisportiva – sceneggiata che ha causato l’espulsione di Abdoulaye Doucouré. Al minuto numero 58, i due si sono strattonati a vicenda nel corso di un’azione di gioco e, non lasciandosi nemmeno a palla ormai lontana, sono ricorsi alle maniere un po’ forti per liberarsi dalla morsa nella quale si erano ficcati. Kane, però, ne ha approfittato: l’attaccante degli Spurs ha, infatti, simulato di aver ricevuto un forte colpo al volto e si è accasciato per terra, inducendo l’arbitro ad estrarre il cartellino rosso nei confronti del suo rivale. Il VAR stranamente non è intervenuto. pic.twitter.com/tIqxfhUefR — EuroFoot (@eurofootcom) April 3, 2023 ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Clamoroso quanto accaduto in, dove Harryha messo in piedi una furbissima – e antisportiva – sceneggiata che ha causato l’espulsione di Abdoulaye Doucouré. Al minuto numero 58, i due si sono strattonati a vicenda nel corso di un’azione di gioco e, non lasciandosi nemmeno a palla ormai lontana, sono ricorsi alle maniere un po’ forti per liberarsi dalla morsa nella quale si erano ficcati., però, ne ha approfittato: l’attaccante degli Spurs ha, infatti, simulato di aver ricevuto un forteale si èto per, inducendo l’arbitro ad estrarre il cartellino rosso nei confronti del suo rivale. Il VAR stranamente non è intervenuto. pic.twitter.com/tIqxfhUefR — EuroFoot (@eurofootcom) April 3, 2023 ...

