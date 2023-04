Esposito: “Napoli, prezzi biglietti eccessivi. Maldini ha ‘sfruculiato’ Spalletti” (Di lunedì 3 aprile 2023) Massimiliano Esposito ritiene che il Napoli ha scelto i prezzi dei biglietti molto eccessivi mentre Maldini ha ‘sfruculiato’ Spalletti A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimiliano Esposito, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Lazio. Come giudica la sconfitta degli azzurri? “Il Napoli è primo in classifica, con un ampio margine, non vedo dunque particolari problemi. L’unica nota stonata è rappresentata dai tifosi, che hanno pensato principalmente a contestare De Laurentiis. Può essere una protesta legittima, ma il tifo del Maradona ha sempre costituito il tredicesimo uomo in campo. L’assenza di un supporto ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 3 aprile 2023) Massimilianoritiene che ilha scelto ideimoltomentrehaA “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimiliano, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, die Lazio. Come giudica la sconfitta degli azzurri? “Ilè primo in classifica, con un ampio margine, non vedo dunque particolari problemi. L’unica nota stonata è rappresentata dai tifosi, che hanno pensato principalmente a contestare De Laurentiis. Può essere una protesta legittima, ma il tifo del Maradona ha sempre costituito il tredicesimo uomo in campo. L’assenza di un supporto ...

