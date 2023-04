Esplosione in un bar di San Pietroburgo, morto il blogger nazionalista russo Vladlen Tatarsky (Di lunedì 3 aprile 2023) Il blogger nazionalista russo Vladlen Tatarsky è morto in seguito a un Esplosione avvenuta ieri pomeriggio in un bar di San Pietroburgo. Almeno altre una trentina le persone rimaste ferite. Il bar è di proprietà di Evgenij Prigozin, il fondatore della brigata Wagner. Il blogger russo Vladlen Tatarsky è morto in seguito a un Esplosione avvenuta ieri pomeriggio in un bar di San Pietroburgo Secondo i media russi, le forze di sicurezza hanno arrestato una ragazza di 26 anni, Daria Trepova, residente a San Pietroburgo, sospettata dell’omicidio del propagandista Tatarsky. La donna avrebbe portato al caffè ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 3 aprile 2023) Ilin seguito a unavvenuta ieri pomeriggio in un bar di San. Almeno altre una trentina le persone rimaste ferite. Il bar è di proprietà di Evgenij Prigozin, il fondatore della brigata Wagner. Ilin seguito a unavvenuta ieri pomeriggio in un bar di SanSecondo i media russi, le forze di sicurezza hanno arrestato una ragazza di 26 anni, Daria Trepova, residente a San, sospettata dell’omicidio del propagandista. La donna avrebbe portato al caffè ...

GiovaQuez : Una persona è stata uccisa e sei ferite in un'esplosione avvenuta in un bar di San Pietroburgo. A riferirlo la Tass…

Agenzia_Ansa : Esplosione di un ordigno in un bar nel centro di San Pietroburgo, vicino all'Università. Una persona è morta - il b…

TgLa7 : #Bomba in bar a #SanPietroburgo: morto noto blogger nazionalista e corrispondente di guerra russo #VladlenTatarsky…

oknosureddit : Esplosione in un bar di San Pietroburgo: morto il noto blogger militare Tatarsky, almeno 15 feriti

Dome689 : Daria Trepova è stata fermata per l'esplosione nel Patriot Bar. L'attacco terroristico nel caffè di Prigozhin