Esplosione a San Pietroburgo, il marito della donna arrestata: «È stata incastrata, non avrebbe mai ucciso nessuno» (Di lunedì 3 aprile 2023) «Mia moglie è stata incastrata». Sono le parole di Dmitry Rylov marito di Darya Trepova, la 26enne arrestata in seguito all’Esplosione ieri in un caffé di San Pietroburgo, in cui è morto il propagandista filoputiniano e blogger militare russo Vladlen Tatarsky (il cui vero nome era Maxim Fomin), mentre si stava svolgendo un dibattito in cui il blogger era stato invitato come ospite da parte di un gruppo pro-invasione in Ucraina, il Cyber ??Front Z. In un’intervista rilasciata alla testata indipendente russa The Insider e ripresa dalla Cnn, il marito della 26enne ha dichiarato: «Darya ha detto di essere stata incastrata, e io sono completamente d’accordo: nessuno se lo ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 aprile 2023) «Mia moglie è». Sono le parole di Dmitry Rylovdi Darya Trepova, la 26ennein seguito all’ieri in un caffé di San, in cui è morto il propagandista filoputiniano e blogger militare russo Vladlen Tatarsky (il cui vero nome era Maxim Fomin), mentre si stava svolgendo un dibattito in cui il blogger era stato invitato come ospite da parte di un gruppo pro-invasione in Ucraina, il Cyber ??Front Z. In un’intervista rilasciata alla teindipendente russa The Insider e ripresa dalla Cnn, il26enne ha dichiarato: «Darya ha detto di essere, e io sono completamente d’accordo:se lo ...

