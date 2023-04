Esplosione a San Pietroburgo, diffuso il video dell’interrogatorio alla presunta attentatrice Darya Trepova (Di lunedì 3 aprile 2023) Il ministero degli Affari interni della Russia pubblica il filmato in cui viene interrogata Darya Trepova, la presunta autrice dell’attentato esplosivo in un bar di San Pietroburgo. Il numero delle persone rimaste ferite nell’Esplosione di ieri in un cafè della città russa, dove è morto il corrispondente di guerra Vladlen Tatarsky, è salito a 32, di cui 10 in gravi condizioni. Lo ha riferito il servizio stampa del ministero della Salute russo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Il ministero degli Affari interni della Russia pubblica il filmato in cui viene interrogata, laautrice dell’attentato esplosivo in un bar di San. Il numero delle persone rimaste ferite nell’di ieri in un cafè della città russa, dove è morto il corrispondente di guerra Vladlen Tatarsky, è salito a 32, di cui 10 in gravi condizioni. Lo ha riferito il servizio stampa del ministero della Salute russo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

