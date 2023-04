Espanyol | Luis García realizza il suo sogno ed è già il nuovo allenatore dell’Espanyol

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 3 aprile 2023) 2023-04-03 21:06:12 Il web è in subbuglio: En aprile 2020, luigi garca assicurato in un’intervista in MARCA radiofonica che il suo desiderio era quello di formare in futuro il spagnolo In Primo. E quel giorno è arrivato, a soli tre anni da quelle dichiarazioni. Il club catalano ha annunciato questo lunedì sera che l’asturiano è scelto per occupare la panchina del parrocchetto dopo la cessazione di Diego Martínez. Firma fino a giugno 2024 e domani, martedì, condurrò il primo allenamento. Successivamente, essere introdotto. L’arrivo di luigi garca Va oltre il puramente sportivo. È anche un colpo all’umore per un hobby sempre più deluso e insoddisfatto della squadra. L’asturiano ha lasciato un ricordo enorme tra i tifosi, per il suo coinvolgimento e il suo carattere dentro e fuori dal campo. Ho fatto parte della squadra che ha vinto la finale Coppa del Re ed è stato proclamato ...