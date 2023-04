ESCLUSIVA IN ? Biasin: «Inter, massimo 3-4 rinnovi! Inzaghi? Su Chivu…» (Di lunedì 3 aprile 2023) Fabrizio Biasin, giornalista di libero, ha parlato in ESCLUSIVA ai microfoni di Inter-News.it. Il momento delicato dell’Inter ne fa da padrone tra le incertezze sul futuro di Inzaghi e sulla rosa della prossima stagione. Questo e tanto altro nell’Intervista al noto giornalista Biasin, come si spiega questa tendenza negativa dell’Inter? Contro la Fiorentina è arrivata la decima sconfitta in campionato Difficile dire che per questo motivo specifico le cose non vanno bene. Tanti dicono è colpa dell’allenatore, tanti è colpa della società, tanti dei dirigenti, altri dicono che è colpa dei giocatori. Io penso che siano tante le componenti che in questo momento non remano tutti dalla stessa parte. Nonostante siano partite in cui l’Inter fa ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023) Fabrizio, giornalista di libero, ha parlato inai microfoni di-News.it. Il momento delicato dell’ne fa da padrone tra le incertezze sul futuro die sulla rosa della prossima stagione. Questo e tanto altro nell’vista al noto giornalista, come si spiega questa tendenza negativa dell’? Contro la Fiorentina è arrivata la decima sconfitta in campionato Difficile dire che per questo motivo specifico le cose non vanno bene. Tanti dicono è colpa dell’allenatore, tanti è colpa della società, tanti dei dirigenti, altri dicono che è colpa dei giocatori. Io penso che siano tante le componenti che in questo momento non remano tutti dalla stessa parte. Nonostante siano partite in cui l’fa ...

