(Di lunedì 3 aprile 2023)è stato un artista unico nel suo genere. Capace di rendere popolari teorie complicate e concetti filosofici di diversa provenienza, ha portato il grande pubblico asulle spiagge le teorie di Gurdjieff e di, esoteristi divenuti pop nei suoi brani. E’ stato lui il primo artista in Italia a vendere un milione di copie con l’album La voce del padrone. Innumerevoli i suoi successi, da Centro di gravità permanente a Bandiera bianca, da Voglio vederti danzare a Prospettiva Nevski, passando per Gli uccelli, Segnali di vita, E ti vengo a cercare, La stagione dell’amore, L’ombra della luce, fino ad arrivare alla canzone d’amore più bella di sempre, La cura. Dagli album sperimentali passò, negli anni Ottanta, a deridere costumi e convinzioni dei contemporanei. Dopo aver ballato sulle ceneri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiagen : RT @SecolodItalia1: Esce la biografia di Franco Battiato, il maestro che ci fece canticchiare Gurdjeff e Guénon - SecolodItalia1 : Esce la biografia di Franco Battiato, il maestro che ci fece canticchiare Gurdjeff e Guénon -

Difficile trovare un aneddoto migliore di questo " descritto da John Baxter nella... ma col cinema western : in quell'annoinfatti Alla conquista del West , film epico di 162 minuti ...EDDA Edda nasce artisticamente alla fine degli anni '80 come cantante dei Ritmo Tribale, ... 2009:Semper Biot, prodotto da Taketo Gohara, pubblicato da Niegazowana. Un debutto scarno e ...Antonello Venditti:e carriera Come cantautore, Venditti debutta nei primi anni Settanta al fianco dell'amico Francesco De Gregori , mentre il suo primo disco solistanel 1973 con il ...

Esce la biografia di Franco Battiato, il maestro che ci fece ... Secolo d'Italia

Francesco Gabbani: età, compagna, vita privata e carriera del cantautore e polistrumentista originario di Carrara ...Gabriele Salvatores età, moglie, figli, carriera e biografia del regista premio Oscar per il film Mediterraneo ...