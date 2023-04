“Eri una bellissima anima”. Spettacolo in lutto, la notizia della sua scomparsa ha colpito tutti (Di lunedì 3 aprile 2023) Mondo dello Spettacolo e della musica in lutto per la scomparsa dell’artista. In Italia era conosciuta per aver vinto il titolo del concorso Italia Drag Queen. La notizia della sua morte ha fatto il giro del web lasciando attoniti i tantissimi amici, followers, fans. Era famosissimo nel mondo underground e doppiamente da quando nel 2020 aveva conquistato il titolo di Miss Drag Queen Italia. Penelope Please è morta all’età di 50 anni. Come ricostruisce il Secolo XIX, aveva fatto anche corsi di seduzione a Genova, in una boutique di via dei Giustiniani, con la sua personalità eccentrica, la simpatia, il suo anticonformismo. Sapeva scherzare ma al contempo far pensare. Era un’artista poliedrica, dirompente, sensibile. “Grazie Penelope Please per averci regalato la tua simpatia! ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) Mondo dellomusica inper ladell’artista. In Italia era conosciuta per aver vinto il titolo del concorso Italia Drag Queen. Lasua morte ha fatto il giro del web lasciando attoniti i tantissimi amici, followers, fans. Era famosissimo nel mondo underground e doppiamente da quando nel 2020 aveva conquistato il titolo di Miss Drag Queen Italia. Penelope Please è morta all’età di 50 anni. Come ricostruisce il Secolo XIX, aveva fatto anche corsi di seduzione a Genova, in una boutique di via dei Giustiniani, con la sua personalità eccentrica, la simpatia, il suo anticonformismo. Sapeva scherzare ma al contempo far pensare. Era un’artista poliedrica, dirompente, sensibile. “Grazie Penelope Please per averci regalato la tua simpatia! ...

