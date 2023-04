Eredità Merkel L’agenzia cyber tedesca usa tecnologie Huawei

Leggi su formiche

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, cioègovernativaper la sicurezza informatica dipendente dal ministero dell’Interno, utilizza router Lte della cinese, bandita da diversi Paesi per i sospetti di spionaggio per il governo di Pechino, e apparecchiature di telefonia fissa di Alcatel-Lucent Enterprise, il cui socio di maggioranza è China Huaxin, società statale cinese. È quanto emerge dalla risposta del governo federale a un’interrogazione del gruppo parlamentare Cdu/Csu diffusa dall’Handelsblatt. Nelle scorse settimane Die Zeit aveva raccontato che il bando totale dei produttori cinesie Zte sarebbe sul tavolo del governo tedesco, con gli operatori Deutsche Telekom, Vodafone e Telefonica che potrebbero essere costretti entro l’estate a sostituire le attrezzature nelle ...