Erdogan, 'porte chiuse' all'ambasciatore Usa in Turchia - Mondo Agenzia ANSA

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che non è disponibile a incontrare l'ambasciatore americano in Turchia Jeff Flake dopo che quest'ultimo ha avuto un incontro con Kemal Kilicdarogl ...Ankara, 3 apr. (Adnkronos) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che le sue porte sono ora chiuse per l’ambasciatore degli Stati Uniti ad Ankara Jeff Flake dopo l’incontro del ...