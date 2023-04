Era una coppia che durava da 25 anni (Di lunedì 3 aprile 2023) «Sono molto dispiaciuto di non esserci riuscito, di non aver mantenuto il patto che io e Francesca avevamo fatto». Così Claudio Amendola, ospite a Verissimo, parla della fine del suo amore con Francesca Neri, alla quale è stato legato per 25 anni. I due, dopo aver smentito categoricamente nell’estate dello scorso anno le voci che li davano sull’orlo della separazione, a ottobre hanno quindi confermato la rottura. Una decisione che ora l’attore 60enne dice di aver accettato anche se «potrà essere un enorme rimpianto». Claudio Amendola: film, tv e Francesca Neri guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 3 aprile 2023) «Sono molto dispiaciuto di non esserci riuscito, di non aver mantenuto il patto che io e Francesca avevamo fatto». Così Claudio Amendola, ospite a Verissimo, parla della fine del suo amore con Francesca Neri, alla quale è stato legato per 25. I due, dopo aver smentito categoricamente nell’estate dello scorso anno le voci che li davano sull’orlo della separazione, a ottobre hanno quindi confermato la rottura. Una decisione che ora l’attore 60enne dice di aver accettato anche se «potrà essere un enorme rimpianto». Claudio Amendola: film, tv e Francesca Neri guarda le foto ...

