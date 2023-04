Enav, le nomine: Pasqualino Monti nuovo ad (Di lunedì 3 aprile 2023) Pasqualino Monti, presidente dell'Autorità portuale di Palermo, sarà il nuovo ad di Enav. La notizia viene confermata da più fonti. Si attende il deposito da parte del Mef della lista dei membri del cda. E' dunque fuori l'ex ad Roberta Neri. Viene escluso anche Pietro Bracco. Entrambi erano nomi della Lega vicini all'area Borghi-Bagnai. Alla Lega andrà la presidenza per una docente d'area Leggi su ilfoglio (Di lunedì 3 aprile 2023), presidente dell'Autorità portuale di Palermo, sarà ilad di. La notizia viene confermata da più fonti. Si attende il deposito da parte del Mef della lista dei membri del cda. E' dunque fuori l'ex ad Roberta Neri. Viene escluso anche Pietro Bracco. Entrambi erano nomi della Lega vicini all'area Borghi-Bagnai. Alla Lega andrà la presidenza per una docente d'area

