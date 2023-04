Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Empoli, Zanetti: 'Vittoria importante. Ritardo? Niente alibi.': Il tecnico dell'Empoli, Paolo Zanetti, ha commentat… - DiMarzio : #SerieA | @Empoli, le parole di #Zanetti dopo la vittoria contro il @OfficialUSLecce - WiAnselmo : RT @Mediagol: Empoli-Lecce 1-0, al “Castellani” la spunta Zanetti: decide la rete di Caputo - Mediagol : Empoli-Lecce 1-0, al “Castellani” la spunta Zanetti: decide la rete di Caputo - sportli26181512 : #Empoli-#Lecce 1-0: decisivo Caputo, Zanetti vince lo scontro salvezza: Al #Castellani basta un gol su rigore per d… -

- Dopo la paura per l'incendio negli spogliatoi al Castellani, arriva la gioia dell'che si aggiudica lo scontro salvezza contro il Lecce . Il penultimo posticipo della 28ª giornata di Serie A viene deciso al rigore trasformato da Caputo , che porta i toscani a +12 sulla zona ...Il tabellino di- Lecce 1 - 0 ( GLI HIGHLIGHTS ) 17' st Caputo (rig.)(4 - 3 - 1 - 2):... All.:LECCE (4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella (40' st Gallo); ...Baroni e- Calciomercato.itFinisce così 1 - 0- Lecce: vittoria importante per i toscani che mettono al zona pericolosa lontana 12 punti. Per i salentini quinta sconfitta consecutiva ...

Empoli, Zanetti: 'Siamo padroni del nostro destino, ecco come sta Cambiaghi' Calciomercato.com

Le parole di Paolo Zanetti al termine di Empoli-Lecce L'Empoli si è imposto in casa contro il Lecce per 1-0 grazie al gol su rigore di Ciccio Caputo, il secondo dell'attaccante dal suo ritorno in ...AGI - Dopo quattro sconfitte di fila ed oltre due mesi senza successi, l'Empoli torna a sorridere battendo il Lecce ... con questo successo la squadra di Zanetti fa un bel balzo in avanti portandosi a ...