Empoli vittoria di rigore | Caputo dagli 11 metri condanna il Lecce

È sufficiente un rigore di Caputo all'Empoli per piegare il Lecce in un match cominciato con un'ora di ritardo a causa di un principio di incendio sviluppatosi negli spogliatoi della squadra toscana. Gli azzurri, con questo successo, pongono fine ad una striscia di 8 partite senza vittorie, mentre per il Lecce si tratta della quinta sconfitta consecutiva. Il primo tiro del match è di Caputo che in corsa ci prova con un mancino che non sorprende Falcone. L'attaccante dei toscani, poi, tergiversa troppo e perde l'opportunità di calciare in porta dopo aver superato la difesa avversaria, mentre il portiere giallorosso è attento sul tiro al volo di Baldanzi. Il Lecce prova a reagire, ma Bandinelli stoppa Blin al momento decisivo, mentre nel finale è ancora decisivo Falcone ...

