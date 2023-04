Empoli torna alla vittoria sul Lecce | 1-0 Col rigore di Caputo Paura prima del match | incendio nello spogliatoio Pagelle

(Di lunedì 3 aprile 2023), l', dopo quattro sconfitte. Vince uno a zero, la squadra di Zanetti, la partita cominciata in forte ritardo per un principio d'divampato, pocodeldella squadra di casa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoatalanta : Serie A / L'Empoli torna al successo, Lecce ko di misura - lamortevito : Caputo torna al gol, l'Empoli ritrova il sorriso e vince lo scontro salvezza: Lecce battuto 1-0. #EmpoliLecce… - RuoccoDanilo : L'Empoli dopo diecimila sconfitte torna a vincere e riacquista fiducia. Qualcuno mi ricorda contro chi giocano la prossima? - theoista : Appena constatato che Vicariò è infortunato da metà marzo, qualcuno sa quando torna? (mi aspetto palesemente milan empoli) - chrisatlos : @therealpallazzo Tranquillo che alla prossima contro l’empoli torna il 3.5-4.3-fantasia -

Il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Castellani,e Lecce si affrontano nel match valido per la 28° giornata di campionato della Serie A ...Dal dischetto Caputo è implacabile: tre punti fondamentali per Zanetti chea vincere. Quinta sconfitta di fila per il Lecce senza segnare.(4 - 3 - 1 - 2): Perisan 6; Ebuehi 6, Ismajli 6,...Fra i giocatori dell', piuttosto vivace Baldanzi che viene bloccato dalla retroguardia ... Siin campo con un cambio nel Lecce, fuori Banda, troppo difficile per lui captare i tanti lanci ...

L'Empoli torna a vincere, Lecce battuto 1-0 AGI - Agenzia Italia

Grazie ad un rigore di Ciccio Caputo nella ripresa, l’Empoli torna al successo e conquista tre punti importantissimi al Castellani.Finale di primo tempo nervoso, con accenno di rissa tra Gendrey e Bandinelli, ma tutto torna nella norma e l’arbitro fischia la fine del primo tempo. Secondo tempo Nel secondo tempo l’Empoli parte ...