Empoli-Lecce, Zanetti: “Vittoria pesante in uno scontro diretto, con Caputo c’è grande feeling” (Di lunedì 3 aprile 2023) Paolo Zanetti, dopo il successo ottenuto dal suo Empoli, per 1-0, contro il Lecce, ha commentato il match appena andato in archivio ai microfoni di Dazn. “Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato – ha affermato l’ex allenatore del Venezia –: sapevamo che il primo tempo sarebbe stato bloccato, ma nel secondo abbiamo preso il predominio, abbiamo creato occasioni su occasioni e non abbiamo subito niente. Questa gara era un vero e proprio scontro diretto: vincerla può significare tanto. I miei ragazzi sono stati straordinari – ha aggiunto Zanetti –. Non dobbiamo pensare che l’Empoli possa fare percorso netto, ci sono per forza delle difficoltà. L’importante è rialzarsi quando si cade, vincere gli scontri diretti: oggi lo abbiamo fatto e non c’è miglior modo per ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Paolo, dopo il successo ottenuto dal suo, per 1-0, contro il, ha commentato il match appena andato in archivio ai microfoni di Dazn. “Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato – ha affermato l’ex allenatore del Venezia –: sapevamo che il primo tempo sarebbe stato bloccato, ma nel secondo abbiamo preso il predominio, abbiamo creato occasioni su occasioni e non abbiamo subito niente. Questa gara era un vero e proprio: vincerla può significare tanto. I miei ragazzi sono stati straordinari – ha aggiunto–. Non dobbiamo pensare che l’possa fare percorso netto, ci sono per forza delle difficoltà. L’importante è rialzarsi quando si cade, vincere gli scontri diretti: oggi lo abbiamo fatto e non c’è miglior modo per ...

