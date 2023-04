Empoli-Lecce, si gioca alle 19.30 (Di lunedì 3 aprile 2023) La Lega Serie A ha ufficializzato il cambio d’orario del calcio d’inizio tra Empoli e Lecce: si comincia alle 19.30 Con un tweet la Serie A ha ufficializzato il cambio d’orario per il calcio d’inizio tra Empoli e Lecce, causato da un incendio negli spogliatoi del Castellani. Si giocherà alle 19.30. L'inizio della partita #EmpoliLecce è stato posticipato alle 19:30 per ragioni di sicurezza.— Lega Serie A (@SerieA) April 3, 2023 L’inizio della partita Empoli-Lecce è stato posticipato alle 19:30 per ragioni di sicurezza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) La Lega Serie A ha ufficializzato il cambio d’orario del calcio d’inizio tra: si comincia19.30 Con un tweet la Serie A ha ufficializzato il cambio d’orario per il calcio d’inizio tra, causato da un incendio negli spogliatoi del Castellani. Si giocherà19.30. L'inizio della partita #è stato posticipato19:30 per ragioni di sicurezza.— Lega Serie A (@SerieA) April 3, 2023 L’inizio della partitaè stato posticipato19:30 per ragioni di sicurezza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

