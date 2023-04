Empoli-Lecce | principio d’incendio nello spogliatoio | partita verso un rinvio Fiamme da un corto circuito

(Di lunedì 3 aprile 2023) Lain programma alle 18,30 è rinviata di un’ora. Comunicato della lega calcio in relazione addei padroni di casa ai è verificato un, subito spento con un estintore dai calciatori. I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza. Nessuna conseguenza per le persone. L'articoloun da un proviene da Noi Notizie..

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Empoli-Lecce posticipata alle 19:30 - zazoomblog : Rinvio Empoli-Lecce principio di incendio al Castellani - #Rinvio #Empoli-Lecce #principio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Empoli-Lecce posticipata alle 19:30 - laziopress : Empoli-Lecce, fischio d’inizio posticipato per ragioni di sicurezza: il motivo - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Empoli-Lecce posticipata alle 19:30 -

Clima surreale al Castellani didove è in programma il posticipo tra. Mentre i calciatori salentini passeggiano per il campo in divisa da gioco, quelli toscani sono bloccati in ciabatte con il divieto di entrare nel proprio spogliatoio che ha subito un ......- Atalanta 1 - 3 Inter - Fiorentina 0 - 1 Juventus - Verona 1 - 0 Bologna - Udinese 3 - 0 Monza - Lazio 0 - 2 Spezia - Salernitana 1 - 1 Roma - Sampdoria 3 - 0 Napoli - Milan 0 - 4(...- Spiacevole contrattempo nel pre - partita di, match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A . A causa di un cortocircuito all'interno del controsoffitto dello spogliatoio dei padroni di cada allo stadio toscano ' ...

Attimi di paura al Castellani, prima della partita Empoli-Lecce. Un cortocircuito all'interno di uno degli spogliatoi dell'impianto ha causato un principio di incendio che ha richiesto l'immediato ...Ancora incertezza sull’orario della sfida tra Empoli e Lecce: in corso una riunione negli uffici dell’arbitro per decidere quando giocare Riunione in corso tra i dirigenti di Empoli, Lecce e la terna ...