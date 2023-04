Empoli-Lecce | principio di incendio al Castellani | l’inizio slitta alle 19 30

(Di lunedì 3 aprile 2023) Und’sembra causato da un corto circuito in un controsoffitto della zona spogliatoi dello stadiodi(Firenze) ha causato un ritardo di un’ora nel fischio di inizio della gara, in programma18.30 di oggi: il calcio di inizio sarà dato19.30. Ildisi è verificato L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiNotizie : Empoli-Lecce: principio d'incendio nello spogliatoio, partita verso un rinvio - Glongari : LIVE Empoli-Lecce, ufficiale: fischio d'inizio alle 19.30 - sportzonagoal : CHI SI SALVA...!!!! DIRETTA LIVE EMPOLI-LECCE in telecronaca STREAMINGtv... - salvatorecozza1 : RT @un_polle: Empoli Lecce rinviata perché uno spogliatoio ha preso fuoco, Bundesliga forse? Premier league per caso? La liga? No amici mie… - Gazzetta_it : Principio d’incendio nello spogliatoio: posticipato l'orario d'inizio di Empoli-Lecce -

...un corto circuito in un controsoffitto della zona spogliatoi dello stadio Castellani di(Firenze) dovrebbe causare un ritardo di qualche minuto nel fischio di inizio della gara,...Due i posticipi del lunedì di Serie A. Si comincia con la sfida del Castellani tra l'e il. I due allenatori hanno comunicato i loro rispettivi undici che scenderanno in campo dal 1' minuto. LE FORMAZIONI UFFICIALI window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){...Probabile slittamento del fischio d'inizio dia causa di un incendio all'interno degli spogliatoi. In aggiornamento

c’è stato un principio di incendio allo stadio Castellani, dove è in programma alle 18.30 la sfida tra i toscani e i salentini, posticipo della 28ª giornata di Serie A. Empoli-Lecce sarà posticipata ...Credit Iconsport / Simone Venia Si ritorna in campo con la ventottesima giornata di Serie A: è tempo del match tra Empoli e Lecce, orario e dove vederla in tv Orario di Empoli-Lecce e dove vederla in ...