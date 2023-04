Empoli-Lecce | posticipato l’inizio di gara | incendio allo stadio

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 aprile 2023) Continua il programma della 28ª giornata del campionato di Serie A, la stagione entra nella fase decisiva per gli obiettivi di alta e bassa classifica. Nelle ultime partite di frontee Sassuolo-Torino. Attimi di apprensione prima della partita tra, ad un’ora dal fischio iniziale. Si è verificato un principio dinegli spogliatoi che hanno costretto i vigili del fuoco ad intervenire. Secondo le prime notizie la causa sarebbe quella di un cortocircuito, la dinamica è ancora tutta da chiarire. Le parti sono in contatto per valutare la situazione e la sfida slitta di qualche minuto. L'articolo CalcioWeb.