Empoli-Lecce, Parisi: "Theo Hernandez è il modello a cui mi ispiro"

L'Empoli ha vinto lo scontro diretto contro il Lecce grazie ad un rigore di Ciccio Caputo, ma anche grazie all'ottima prestazione di Fabiano Parisi che è stato premiato come MVP del match da Dazn. Il terzino del club toscano ha parlato sempre ai microfoni di Dazn, sottolineando il suo modello di ispirazione. 

Le parole di Parisi: "Ho visto spazio, poi grazie alle mie potenzialità palla al piede ho procurato il rigore. Quando vedo spazio abbasso la testa e punto la porta. Balzanzi è straordinario, il rigore è stato una liberazione in una partita dura e tesa. È stata una liberazione. Mi ha incoraggiato, sono contento. Il mio modello è Theo Hernandez, io cerco di migliorarmi e dare il massimo sempre".

