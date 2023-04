Empoli-Lecce oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di lunedì 3 aprile 2023) Sarà Empoli-Lecce la sfida che aprirà il lunedì della 28ma giornata di Serie A. Il match, che si disputerà al Castellani di Empoli oggi, lunedì 3 aprile, alle 18.30, sarà trasmesso in esclusiva da DAZN. I padroni di casa, pur trovandosi in una situazione di classifica comoda, non vincono da 8 gare in cui hanno raccolto solo tre pareggi e sono reduci da quattro sconfitte consecutive. L’ultimo successo il 23 gennaio a San Siro contro l’Inter. Anche i salentini, un punto dietro agli azzurri in classifica, arrivano da quattro ko di fila, ma nelle ultime 8 giornate hanno messo insieme 7 punti. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Paolo Zanetti non dovrebbe riservare grosse sorprese nell’undici iniziale ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 aprile 2023) Saràla sfida che aprirà il lunedì della 28ma giornata diA. Il match, che si disputerà al Castellani di, lunedì 3 aprile, alle 18.30, sarà trasmesso in esclusiva da DAZN. I padroni di casa, pur trovandosi in una situazione di classifica comoda, non vincono da 8 gare in cui hanno raccolto solo tre pareggi e sono reduci da quattro sconfitte consecutive. L’ultimo successo il 23 gennaio a San Siro contro l’Inter. Anche i salentini, un punto dietro agli azzurri in classifica, arrivano da quattro ko di fila, ma nelle ultime 8 giornate hanno messo insieme 7 punti. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Paolo Zanetti non dovrebbe riservare grosse sorprese nell’undici iniziale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JacobHRitchard : 4/3 ???? Serie A Empoli -0.25 +110 v Lecce - JuanPTeixeira : RT @CalcioTutti: Primavera 1 ?????? | Fecha 25 Napoli 0-1 Torino Frosinone 2-3 Cesena Lecce 2-0 Empoli #primavera #calcio #football #soc… - CalcioTutti : Primavera 1 ?????? | Fecha 25 Napoli 0-1 Torino Frosinone 2-3 Cesena Lecce 2-0 Empoli #primavera #calcio… - MUZSIANO : Empoli Bologna Lecce Roma Cremonese Lazio Spezia Sampdoria Juventus Hellas Praticamente arriviamo in champions con… - NicoxSick : Empoli Bologna Lecce Tre partite che devono essere tre vittorie per chiudere o quasi il discorso champions. NO ALIBI NO SCUSE -