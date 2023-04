Empoli-Lecce oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023 (Di lunedì 3 aprile 2023) L’Empoli affronterà il Lecce nel match valido per la ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. In Toscana si affrontano due delle squadre meno in forma di tutto il campionato. Entrambe sono infatti reduci da ben quattro sconfitte consecutive e vogliono invertire il trend al più presto. La retrocessione non preoccupa più di tanto visto che il vantaggio sulla zona rossa è notevole. Meglio però non correre alcun rischio e conquistare i punti necessari al più presto. La sfida è in programma oggi, lunedì 3 aprile alle 18:30 allo stadio Castellani. diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) L’affronterà ilnel match valido per la ventottesima giornata di. In Toscana si affrontano due delle squadre meno in forma di tutto il campionato. Entrambe sono infatti reduci da ben quattro sconfitte consecutive e vogliono invertire il trend al più presto. La retrocessione non preoccupa più di tanto visto che il vantaggio sulla zona rossa è notevole. Meglio però non correre alcun rischio e conquistare i punti necessari al più presto. La sfida è in programma, lunedì 3 aprile alle 18:30 allo stadio Castellani.sulla piattaforma Dazn e sulZona Dazn, visibile su Sky previa attivazione. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Le probabili formazioni di #EmpoliLecce ?? - milansette : L'Empoli, prossimo avversario del Milan, in campo alle 18:30 contro il Lecce - gazz_rossonera : L’Empoli, prossimo avversario del Milan, in campo alle 18:30 contro il Lecce - storiainter : Il Calcio in TV oggi 3 aprile 2023 Empoli - Lecce (ore 18:30 DAZN/SKY) Renate - Lecco (ore 20:30 RAI Sport) Sassuo… - salento_news : Empoli-Lecce, match day: i precedenti e le probabili formazioni -