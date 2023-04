Empoli-Lecce LIVE 0-0: comincia la partita (Di lunedì 3 aprile 2023) Il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Empoli e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio Castellani, Empoli e Lecce si affrontano nel match valido per la 28° giornata di campionato della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Castellani,si affrontano nel match valido per la 28° giornata di campionato della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zetamhlamer : RT @LafaelReao: A rigor di logica oggi l'Empoli prende una rumba senza eguali e dopodiché si trasformerà, per mano nostra, nell'Arsenal deg… - Bonfi_44 : RT @GianmarcoLotti: Empoli-Lecce di lunedì, dopo un mezzo incendio nello spogliatoio, iniziata un'ora dopo, vento grecale: se la vedremo in… - RaiSport : In campo Empoli-Lecce. Scontro diretto per la salvezza, segui la cronaca testuale Sfida al Castellani tra due squad… - RaiNews : In campo Empoli-Lecce. Scontro diretto per la salvezza, segui la cronaca testuale Sfida al Castellani tra due squad… - sportli26181512 : LIVE #Empoli-Lecce 0-0: Piccoli-Caputo per Zanetti. Baroni con Strefezza-Colombo-Banda -