Empoli-Lecce, le probabili formazioni (Di lunedì 3 aprile 2023) Alle 18:30 in campo al Castellani la sfida di Serie A tra Empoli e Lecce, ecco le probabili formazioni con le scelte di Zanetti e Baroni. Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. All. Zanetti. Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

