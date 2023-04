Empoli-Lecce, infortunio per Akpa Akpro: al suo posto Fazzini (Di lunedì 3 aprile 2023) Tegola per Paolo Zanetti. Nel corso del primo tempo di Empoli-Lecce, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, un duro scontro tra Akpa Akpro e Tuia mette fuori casa proprio il giocatore empolese che ha avuto la peggio nello scontro. Dopo uno scatto provato l’ex Lazio ha deciso di chiedere il cambio per un probabile problema alla caviglia. Al suo posto è entrato Fazzini. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) Tegola per Paolo Zanetti. Nel corso del primo tempo di, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, un duro scontro trae Tuia mette fuori casa proprio il giocatore empolese che ha avuto la peggio nello scontro. Dopo uno scatto provato l’ex Lazio ha deciso di chiedere il cambio per un probabile problema alla caviglia. Al suoè entrato. SportFace.

