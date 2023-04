Empoli-Lecce, incendio negli spogliatoi prima della gara: intervengono i vigili del fuoco (Di lunedì 3 aprile 2023) Un corto circuito a fatto divampare le fiamme all’interno degli spogliatoi dello stadio Carlo Castellani di Empoli, dove alle ore 18.30 è in programma la partita contro il Lecce, posticipo della 28esima giornata di Serie A. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere il principio di incendio e verificare l’agibilità dell’impianto. I mezzi dei pompieri sono all’esterno dello stadio e le squadre hanno assistito al loro intervento in borghese. Si ipotizza lo slittamento di mezz’ora del fischio d’inizio di Empoli-Lecce. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Un corto circuito a fatto divampare le fiamme all’interno deglidello stadio Carlo Castellani di, dove alle ore 18.30 è in programma la partita contro il, posticipo28esima giornata di Serie A. Idelsono dovuti intervenire per spegnere il principio die verificare l’agibilità dell’impianto. I mezzi dei pompieri sono all’esterno dello stadio e le squadre hanno assistito al loro intervento in borghese. Si ipotizza lo slittamento di mezz’ora del fischio d’inizio di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

