Empoli-Lecce, gara a rischio rinvio? Incendio negli spogliatoi, che cosa è successo (Di lunedì 3 aprile 2023) Empoli-Lecce, gara a rischio rinvio? Attimi di paura nel pre partita: Incendio negli spogliatoi. Sembrava tutto pronto per l'inizio della partita ma Empoli-Lecce ha vissuto un imprevisto davvero inatteso a pochissimi minuti dall'evento: come rivela 'Sky Sport', un cortocircuito ha generato un principio di Incendio nello spogliatoio dell'Empoli.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoloLecceIT : IN AGGIORNAMENTO. 'LIVE'. Empoli-Lecce: è deciso! Non si parte alle 18.30 - News24_it : Serie A: in campo Empoli-Lecce - Agenzia ANSA - ElBondaz : RT @LafaelReao: A rigor di logica oggi l'Empoli prende una rumba senza eguali e dopodiché si trasformerà, per mano nostra, nell'Arsenal deg… - un_polle : Empoli Lecce rinviata perché uno spogliatoio ha preso fuoco, Bundesliga forse? Premier league per caso? La liga? No amici miei… -