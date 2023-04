Empoli-Lecce a rischio rinvio per incendio! Le ultime dal Castellani (Di lunedì 3 aprile 2023) Vigilia di semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus, ma intanto in Serie A è ancora ventottesima giornata. Si chiude oggi con le sfide Empoli-Lecce e Sassuolo-Torino. Proprio per la sfida del Castellani, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe rischio rinvio a causa di un possibile incendio. rischio rinvio – Empoli-Lecce, sfida in programma oggi alle 18:30 allo stadio “Carlo Castellani”, potrebbe essere rinviata a causa di un cortocircuito all’interno dello spogliatoio dei padroni di casa con un principio di incendio dove sono stati utilizzati prontamente gli estintori. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore per capire se la partita si giocherà regolarmente oppure no. Inter-News - ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023) Vigilia di semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus, ma intanto in Serie A è ancora ventottesima giornata. Si chiude oggi con le sfidee Sassuolo-Torino. Proprio per la sfida del, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbea causa di un possibile incendio., sfida in programma oggi alle 18:30 allo stadio “Carlo”, potrebbe essere rinviata a causa di un cortocircuito all’interno dello spogliatoio dei padroni di casa con un principio di incendio dove sono stati utilizzati prontamente gli estintori. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore per capire se la partita si giocherà regolarmente oppure no. Inter-News - ...

