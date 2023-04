Empoli-Lecce 1-0 | i top&flop | Parisi è una freccia | Falcone resiste Pasticcio Hjulmand | Piccoli non punge

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 aprile 2023) È stato Francesco Caputo a decidere il match travalido per la 28ma giornata di Serie A disputatosi oggi, lunedì 3 aprile, allo stadio Castellani di. La squadra di Paolo Zanetti ha sostanzialmente meritato il successo, pur in una gara inevitabilmente condizionata dal momento negativo che stavano vivendo entrambe le squadre. I MIGLIORI Se ovviamente Caputo è risultato freddo e decisivo dal dischetto per regalare il successo ai toscani, Wladimirodelha impedito che il passivo potesse risultare più ampio con interventi decisivi per tenere in partita i suoi fino al triplice fischio. Il migliore nell’, in ogni caso, è stato Fabiano, capace di seminare lo scompiglio nella difesa salentina ogni volta che si proiettava in ...