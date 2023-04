Empoli, le pagelle di CM: Caputo non sbaglia dal dischetto, Baldanzi il più ispirato (Di lunedì 3 aprile 2023) Empoli-Lecce: 1-0 Perisan 6: il Lecce non tira mai in porta. Ebuhei 6: Banda prima e Di Francesco poi provano a puntarlo sesso, ma quasi mai r... Leggi su calciomercato (Di lunedì 3 aprile 2023)-Lecce: 1-0 Perisan 6: il Lecce non tira mai in porta. Ebuhei 6: Banda prima e Di Francesco poi provano a puntarlo sesso, ma quasi mai r...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lecce, le pagelle di CM: attacco non pervenuto, un super Falcone non basta: Empoli-Lecce 1-0 Falcone 6,5: compie un… - sportli26181512 : Empoli, le pagelle di CM: Caputo non sbaglia dal dischetto, Baldanzi il più ispirato: Empoli-Lecce: 1-0 Perisan 6:… - tuttoatalanta : Empoli-Lecce 1-0, le pagelle: Parisi è un treno, Baldanzi qualità. Disastro salentino - Leccezionaleit : LE PAGELLE/ #EmpoliLecce 1-0. Quinta sconfitta e quinta gara senza trovare neppure un gol. La sosta non porta giova… - sportface2016 : #EmpoliLecce: le pagelle e i voti #SerieA -