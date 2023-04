Empoli, Caputo: 'Oriundi in nazionale? Non siamo secondi a nessuno. Su Retegui...' (Di lunedì 3 aprile 2023) Francesco Caputo, attaccante dell'Empoli, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Lecce, gara decisa da un suo gol su calcio di... Leggi su calciomercato (Di lunedì 3 aprile 2023) Francesco, attaccante dell', ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Lecce, gara decisa da un suo gol su calcio di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 18 - Francesco #Caputo ha segnato 18 gol con la maglia dell'Empoli in Serie A, eguagliato Antonio Di Natale al 5° p… - _lechatblanc : RT @OptaPaolo: 18 - Francesco #Caputo ha segnato 18 gol con la maglia dell'Empoli in Serie A, eguagliato Antonio Di Natale al 5° posto dei… - sportface2016 : #EmpoliLecce, #Zanetti: 'Vittoria pesante in uno scontro diretto, con #Caputo c'è grande feeling' - Bertolca10 : Stop del Lecce contro l'Empoli. Dopo il fuoco nel pre-gara, vincono i toscano con la rete di Caputo su rigore. Nel… - ledicoladelsud : L’Empoli batte il Lecce 1-0, decide un rigore di Caputo -