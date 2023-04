Emanuela Orlandi, il fratello Pietro: “L’hanno portata a Londra dopo il rapimento” (Di lunedì 3 aprile 2023) Il caso senza pace di Emanuela Orlandi torna d’attualità dopo le ultime rivelazioni del fratello Pietro. A DiMartedì da Giovanni Floris, Pietro Orlandi ha dichiarato di avere “motivo di credere che Emanuela sia passata per Londra“. Come è noto Emanuela Orlandi è la cittadina vaticana scomparsa a Roma a 15 anni il 22 giugno del 1983 e di cui oggi, 40 anni dopo, non si ha neppure la certezza indubitabile che sia effettivamente morta. Pietro Orlandi si riferisce, nella fattispecie, ai famosi 5 fogli divulgati nel 2017 dal giornalista Emiliano Fittipaldi dell’Espresso. Pietro Orlandi. Foto Ansa/Fabio ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 3 aprile 2023) Il caso senza pace ditorna d’attualitàle ultime rivelazioni del. A DiMartedì da Giovanni Floris,ha dichiarato di avere “motivo di credere chesia passata per“. Come è notoè la cittadina vaticana scomparsa a Roma a 15 anni il 22 giugno del 1983 e di cui oggi, 40 anni, non si ha neppure la certezza indubitabile che sia effettivamente morta.si riferisce, nella fattispecie, ai famosi 5 fogli divulgati nel 2017 dal giornalista Emiliano Fittipaldi dell’Espresso.. Foto Ansa/Fabio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Ho motivo di credere che Emanuela è passata per Londra'. Sono le parole di Pietro Orlandi, fratello della quindice… - 24Trends_Italia : 1. Tatarsky - 20mille+ 2. Roma grandine - 10mille+ 3. Raf - 10mille+ 4. Resta con me ultima puntata - 5mille+ 5. Ve… - debe : RT @BiondoNik: “Nessuna persona è intoccabile. Non bisogna fare distinzioni, aver paura a nominare il nome di un Papa, anche se è stato fat… - BiondoNik : “Nessuna persona è intoccabile. Non bisogna fare distinzioni, aver paura a nominare il nome di un Papa, anche se è… - annavillvirgil1 : La rete del potere oscuro e la scomparsa di Emanuela Orlandi -