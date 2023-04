Emanuel Lo: “Giorgia? Non volevo mischiare lavoro e amore. Poi ha vinto l’amore” (Di lunedì 3 aprile 2023) Emanuel Lo e Lorella Cuccarini ospiti nel salotto di “Verissimo”. I due prof del talent show “Amici” hanno parlato del Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 3 aprile 2023)Lo e Lorella Cuccarini ospiti nel salotto di “Verissimo”. I due prof del talent show “Amici” hanno parlato del Perizona Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Emanuel Lo: l’aneddoto inaspettato su Giorgia - lan4291 : RT @Ri_Ghetto: Mamma mia Emanuel Lo vorrei estrapolare l’anima dal mio corpo ed entrare in Giorgia solo per una notte - infoitcultura : Emanuel Lo: “Con Lorella Cuccarini c’è sintonia ad Amici. Giorgia? Non canta mai per me” - ssilvermjst : RT @G0NE04: emanuel lo fancam kiss and make up dua lipa blackpink amici22 serale isobel maddalena prima puntata il mio capolavoro ne vado m… - andreastoolbox : Emanuel Lo: l’aneddoto inaspettato su Giorgia #Lo: #Emanuel #l’aneddoto #su #inaspettato ??????? -