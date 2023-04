Elon Mask vuole parlare con il Premier Cinese nominando un probabile successore

Leggi su tecnoandroid

(Di lunedì 3 aprile 2023) TecnoAndroid La Cina è il più grande mercato automobilistico del mondo e un mercato chiave per Tesla. Per questo la societàessere al centro delle conversazioni in questi ambienti economici. Una strategia che potrebbe essere nuovamente messa in gioco nei prossimi giorni. Il magnate della tecnologia sta pianificando una visita in Cina e sta cercando di incontrare ilLi Qiang durante questo viaggio, secondo Reuters. La visita potrebbe avvenire già nel mese di aprile, ha riferito Reuters, citando fonti anonime vicine alla vicenda. Il capo del produttore di veicoli elettrici con sede ad Austin, in Texas, sarebbe in attesa di una risposta dallo staff di Li sulla sua disponibilità, per confermare le date della sua visita. Unviaggio di Musk in Cina avverrebbe tra le crescenti tensioni tra Washington e Pechino, che ...