Elon cosa fai? Il logo di Twitter diventa Dogecoin e la criptovaluta vola. Su del 20% in poche ore (Di lunedì 3 aprile 2023) Ci sono due cose che gli utenti del web potrebbero aver notato nelle ultime ore. E sono collegate. La prima: per molti fruitori di Twitter, l'uccellino che si trova in cima al menù a sinistra, sul sito, è stato sostituito da un'icona con all'interno Doge, il noto meme la cui base è costituita dalla foto di un cane di razza Shiba Inu. La seconda: Dogecoin, la criptovaluta creata da Billy Markus e Jackson Palmer per prendersi gioco della speculazione che nel 2013 imperava nel mondo crypto, ha visto il suo valore aumentare significativamente nelle ultime ore, raggiungendo quasi i 10 centesimi di euro, mentre fino a oggi pomeriggio non ne valeva più di sette. Può sembrare poco, ma nel grafico l'impennata è evidente. E non è cosa celata l'amore del proprietario di Twitter, Elon Musk, per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gelyldu : CHI SEI?? CHE FINE HA FATTO L'UCCELLINO BLU??? la chiamiamo bird app per un motivo. elon muschio cosa stai combinan… - Chiaretta515 : @ThemaskWolf17 Però fa ridere dai.. Elon non sa cosa inventarsi ?? - Albablue7771 : @venusdemilo2703 Sembrerebbe che sia anche una cosa riguardo ad una cryptovaluta ?? a prescindere, Elon, sei carino… - CBrotti : @enricamaurizia Sì, appare a tutti al posto dell’uccellino di Twitter. (devo ancora capire Elon cosa sta combinando sta volta...??) - LaCappellaia4 : Io non seguo la doc, anzi a dirla tutta l'ho proprio silenziata, ma continua ad apparirmi in tl .Mi chiedo cosa ho… -