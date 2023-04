Elodie, il disco e il singolo Ok. Respira sono certificati oro (Di lunedì 3 aprile 2023) Doppia certificazione per Elodie che ottiene il riconoscimento di disco d’oro sia per l’album Ok. Respira sia per l’omonimo singolo Doppia certificazione oggi per Elodie che ottiene il riconoscimento di disco d’oro sia per l’album Ok. Respira sia per l’omonimo singolo, ottavo consecutivo a raggiungere il #1 posto in radio. Tra le 13 tracce presenti nel disco anche Proiettili (Ti mangio il cuore), brano interpretato da Elodie insieme a Joan Thiele e scritto da Elodie ed Elisa con i produttori Joan Thiele e Emanuele Triglia, candidato nella categoria Migliore canzone originale alla 68ª edizione dei David di Donatello. Per il talento artistico espresso nella sua prima prova attoriale, nel film Ti mangio ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 3 aprile 2023) Doppia certificazione perche ottiene il riconoscimento did’oro sia per l’album Ok.sia per l’omonimoDoppia certificazione oggi perche ottiene il riconoscimento did’oro sia per l’album Ok.sia per l’omonimo, ottavo consecutivo a raggiungere il #1 posto in radio. Tra le 13 tracce presenti nelanche Proiettili (Ti mangio il cuore), brano interpretato dainsieme a Joan Thiele e scritto daed Elisa con i produttori Joan Thiele e Emanuele Triglia, candidato nella categoria Migliore canzone originale alla 68ª edizione dei David di Donatello. Per il talento artistico espresso nella sua prima prova attoriale, nel film Ti mangio ...

