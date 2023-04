Elicotteri | F-35 e Fregate I piani di Lockheed Martin che avvicinano Italia e Usa

(Di lunedì 3 aprile 2023) Caccia di quinta generazione,del futuro, collaborazioni globali e interconnessione tra piattaforme. Sono solo alcuni dei programmi illustrati a Roma dal management di, il gigante industriale della Difesa statunitense, che ha una lunga e consolidata collaborazione con il nostro Paese. “L’ha da poco festeggiato i cento anni della sua Aeronautica militare” ha infatti ricordato Jonathan Hoyle, chief executive Europe, “con la quale ci lega una collaborazione da settant’anni” esemplificata dall’F-35. Il caccia stesso, come sottolineato dal manager è “assemblato e costruito a Cameri in partnership con Leonardo”, unico Paese in Europa ad avere sul suo territorio un centro di produzione del caccia di quinta generazione. Altro partner importante di...

La fregata missilistica Martinengo della Marina Militare italiana è rimasta incagliata nel Mar Grande di Taranto, liberata con rimorchiatori, le cause dell'incidente sono in fase di valutazione.